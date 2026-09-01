تستعد الفنانة السعودية لبنى عبدالعزيز لخوض تجربة جديدة، بعد انضمامها إلى بطولة مسلسل «كلام هوانم»، الذي ينتمي إلى الأعمال الكوميدية، وتبدأ تحضيراته استعداداً لانطلاق التصوير خلال الفترة القادمة.

ويضم العمل في بطولته إلى جانب لبنى عبدالعزيز كلاً من محمد القس، فاطمة الشريف، أصايل محمد، روان الطويرقي، فوز العبدالله وعصام علي، في توليفة فنية تجمع عدداً من الأسماء المعروفة على الساحة الدرامية السعودية.

وكشفت لبنى عبدالعزيز تفاصيل انضمامها إلى المسلسل من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع بدء التحضيرات الخاصة بالعمل تمهيداً لدخول مواقع التصوير.



تصوير المسلسل في الدمام

ومن المقرر أن تنطلق عمليات تصوير «كلام هوانم» في أواخر سبتمبر القادم بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية، على أن تستكمل أسرة العمل مراحل التصوير والإنتاج خلال الفترة التالية.

ويتولى باسم عبدالأمير إنتاج المسلسل، بينما يجلس حسين الحليبي على كرسي الإخراج، فيما يشارك في كتابة العمل كل من مريم عبدالرحمن، نجود أحمد وعدي حجازي.





ويعيد «كلام هوانم» التعاون بين لبنى عبدالعزيز ومحمد القس، إذ يجتمع الثنائي مجدداً أمام الكاميرا، لكن في تجربة تحمل طابعاً كوميدياً، وسط أحداث وشخصيات مختلفة عن تجاربهما السابقة.



«الساحرة» في رمضان 2027

كما تستعد لبنى عبدالعزيز، في الوقت نفسه، لحضورها الدرامي في مسلسل «الساحرة»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، لتجمع الفنانة السعودية بين مشروع كوميدي جديد ومشاركة درامية مرتقبة خلال الموسم الرمضاني القادم.