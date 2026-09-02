كشفت مصادر «عكاظ» أن إدارتَي الشباب والنجمة دخلتا في مفاوضات متقدمة، بهدف انتقال مدافع النجمة ناصر الهليل إلى صفوف الفريق الشبابي خلال فترة الانتقالات الحالية.



وبحسب المصادر، تتضمن الصفقة حصول نادي النجمة على مبلغ مالي، إلى جانب استعارة مدافع الشباب مبارك الراجح، إذ تعمل الإدارتان على استكمال المفاوضات والاتفاق على التفاصيل النهائية تمهيداً لإتمام الصفقة رسمياً.



ويُعد ناصر الهليل من الأسماء التي برزت خلال الفترة الماضية، ولفتت أنظار عدد من الأندية، إذ سبق أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الهلال، قبل أن يدخل الشباب في مفاوضات متقدمة لكسب خدماته وتعزيز خط دفاعه.