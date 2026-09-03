كشف رئيس نادي طرابزون سبور التركي أرطغرل دوغان، عن خبر سعيد يتعلق بنجمَي الفريق محمد صلاح وأندريه أونانا، عقب مواجهة آميد سبور.

وقال دوغان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية: «سافرت إلى الخارج مع أونانا ومحمد صلاح بعد مباراة آميد سبور، وقد رُزق كلاهما بمولود جديد؛ أنجب أونانا توأماً، بينما رُزق صلاح بمولود ذكر».

وحرص رئيس طرابزون سبور على تهنئة عائلتَي اللاعبين بهذه المناسبة، قائلاً: «أهنئ عائلتيهما وزوجتيهما».

اسم مولود صلاح

وكانت رباب صلاح، شقيقة النجم المصري، قد أعلنت قدوم مولود شقيقها الثالث، كاشفة عن اسمه؛ «ليل».

وكتبت رباب عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، مهنئة شقيقها بالمولود الجديد: «حبيب قلب عمتو، نور الدنيا ليل محمد صلاح».

وينضم «ليل» إلى شقيقتيه مكة وكيان، ليصبح محمد صلاح أباً لثلاثة أبناء.