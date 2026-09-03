تحول حفل افتتاح جسر معلق حديث الإنشاء في قرية مارغاسينتا بإقليم جاوة الغربية في إندونيسيا إلى لحظات من الذعر، بعدما بدأ الجسر بالتمايل بشكل مفاجئ أثناء عبور عشرات الأشخاص، قبل أن ينفصل أحد كابلات التعليق، ما أدى إلى سقوط عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وأظهرت لقطات متداولة للحادث بدء الجسر في الاهتزاز، قبل أن ينفصل أحد كابلات التعليق عن موضعه، في وقت كان نحو 50 شخصاً يعبرون الجسر في آن واحد، رغم أن التعليمات كانت تحدد الحد المسموح به للعبور بثلاثة أشخاص فقط.

وبحسب صحيفة «ذا صن»، أثار الحادث حالة من الهلع بين المشاركين في حفل الافتتاح، بعدما سقط عدد من الأشخاص من ارتفاع يُقدّر بنحو 20 متراً، بينما حاول آخرون التشبث بأجزاء من الجسر لتفادي السقوط.

وأكدت السلطات عدم تسجيل أي وفيات جراء الحادث، فيما تعرض عدد من الأشخاص لإصابات طفيفة، من بينهم مسؤول في إدارة الأشغال العامة أصيب بسحجات.

وأوضحت قيادة الجيش الإندونيسي أن الجسر لم ينهَر بالكامل، مشيرة إلى أن كابل التعليق الموجود في الجانب الأيسر انفصل عن نقطة التثبيت الرئيسية، في حين بقي الهيكل الأساسي للجسر قائماً.

ورجح مسؤولون أن يكون تجاوز العدد المسموح به من الأشخاص على الجسر أحد أسباب الحادث، موضحين أن السكان كانوا قد تلقوا تحذيرات مسبقة بشأن القيود المفروضة على استخدامه، إلا أن الإقبال الكبير خلال حفل الافتتاح أدى إلى تجاوز العدد المحدد.

ويبلغ طول الجسر نحو 60 متراً، ويربط بين عدد من القرى، ويعتمد عليه السكان في التنقل والوصول إلى المدارس والمرافق الصحية وأماكن العمل.

وعقب الحادث، جرى إغلاق الجسر مؤقتاً، إلى حين استكمال أعمال الصيانة وفحص مدى سلامته، قبل السماح بإعادة استخدامه.