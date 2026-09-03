شهد وسط مدينة مينيابوليس الأمريكية حادث إطلاق نار، الأربعاء، أسفر عن سقوط عدة ضحايا، بينهم شرطيان، وفق ما أفاد به مسؤولون، فيما سارعت السلطات إلى التعامل مع الحادث ودعت السكان إلى الابتعاد عن المنطقة.

وحذرت شرطة مينيابوليس المواطنين من الاقتراب من موقع إطلاق النار، بينما لم تكشف السلطات في البداية عن حصيلة دقيقة للضحايا أو تفاصيل بشأن حالتهم الصحية.

وقال حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، إن مسؤولي الولاية موجودون في موقع الحادث للمساعدة في جهود الاستجابة التي تقودها أجهزة إنفاذ القانون المحلية.

وأضاف والز، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه يشعر بالامتنان لعناصر أجهزة إنفاذ القانون الذين يعملون على حماية السكان في وسط مينيابوليس، متمنيًا السلامة لعناصر الشرطة وفرق الاستجابة للطوارئ.

ولا تزال السلطات تواصل التعامل مع الحادث، وسط إجراءات أمنية في المنطقة، في وقت لم تُعلن فيه مزيد من التفاصيل بشأن ملابساته أو المسؤولين عنه.