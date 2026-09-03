في حين تختتم، اليوم (الخميس)، فعاليات الأسبوع التمهيدي للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد، اقترح عدد من أولياء الأمور إعادة النظر في فعاليات الأسبوع التمهيدي، الذي تقيمه المدارس الابتدائية والطفولة المبكرة في بداية كل عام دراسي. وقالوا: إن التباين في تنفيذ الفعاليات بين المدارس يدفع إلى حدوث بعض الاجتهادات الخاصة من مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات. وطالبوا، أن تتولى شركة «تطوير»، الذراع التنفيذية لوزارة التعليم، الإشراف على فعاليات الأسبوع من خلال جهات متخصصة تركّز في الأسبوع التمهيدي على الجوانب النفسية والتربوية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على حدٍّ سواء، وفق آلية محددة وبرامج تربوية وتعليمية تراعي خصائص المرحلة.

وأكد عدد من أولياء الأمور لـ«عكاظ»، أن غالبية البرامج تركّز على الترفيه والاستعانة بشخصيات كرتونية وتنفيذ مسابقات رياضية، والمأمول تنظيم لقاءات توعية وإرشاد حول كيفية التعامل مع الطالب المستجد، والاستعانة في ذلك بمتخصصين وأكاديميين في الجوانب النفسية.

وأكد المتحدثون، أهمية تقديم إرشادات تتضمّن توضيحاً حول الوجبات الصحية للطالب طوال مسيرته التعليمية، خصوصاً في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، التي تكتمل فيها مراحل النمو الجسدية والعقلية والنفسية والاجتماعية.