كشف المركز الأمريكي للأعاصير اليوم (الخميس)، عن تعرض المحيط الهادئ لظاهرة نادرة تمثلت في وجود ثلاثة أعاصير نتيجة ارتفاع درجات حرارة المياه الناجم عن ظاهرة «النينيو».

وقالت عالمة المناخ في جامعة (ميشيغان) جوليا كول في تعليق عن الظاهرة «إن رؤية ثلاثة أعاصير في آن واحد تُعد أمرًا نادرًا بلا شك»، موضحة أن ظاهرة الاحترار المرتبطة ب«النينيو» تهيئ الظروف الملائمة لهذه العواصف التي تتغذى بشكل كبير على المياه الدافئة، ومبينة أنه عندما تكون مياه المحيط الهادئ الاستوائية أدفأ من المعتاد، نشهد زيادة في العواصف القوية.

وذكر المركز أن الإعصار «لويل» كان موجودًا على بعد حوالى 710 كيلومترات جنوب مدينة هيلو في هاواي، في وقت يسجل الإعصار «كارينا» ضعفًا خلال تحركه نحو الشمال الغربي، بينما يأتي الإعصار «ماري» من جهة الشرق بعد أن كان يتواجد على بعد 600 كيلومتر إلى جنوب غرب كاليفورنيا.