أكد مدرب نادي الشباب، توماس ليتش، أن فريقه جاهز لملاقاة الهلال في المواجهة المرتقبة التي تجمع الطرفين ضمن منافسات الدوري السعودي، مشدداً على القيمة الكبيرة التي تمثلها هذه اللقاءات الجماهيرية.



وفي المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، أوضح ليتش طبيعة المواجهة قائلاً: «مثل هذه المباريات دائماً ما تكون كبيرة وممتعة وننتظرها بشغف، وأعتقد أن الهلال هو أفضل فريق في الدوري السعودي، وسنقاتل في مباراة الغد لتقديم أفضل أداء ممكن».



وحول الجاهزية الفنية للعناصر، حسم المدرب الجدل بشأن موقف النجم توماس بارتي، موضحاً أنه غير جاهز للمشاركة لعدم خوضه فترة إعداد كافية. وأضاف: «الكل يعلم أن بارتي لم يعمل فترة إعداد صحيحة، ورغم أنه لعب بعض الدقائق وأنه لاعب مميز سيرفع من مستوى الفريق، إلا أننا لا نرغب في المجازفة به بعد شعوره بآلام عضلية، لا سيما أننا لا زلنا في بداية الموسم».



وعلى صعيد الغيابات، تطرق ليتش إلى وضع الجبهة اليسرى في ظل إيقاف اللاعب ضاري العنزي، مبيناً الخيارات المطروحة بالقول:«للأسف أن ضاري العنزي حصل على الكرت الأحمر وبالتالي سيغيب عن مباراة الهلال، و صحيح أن الفريق لا يملك بديلاً صريحاً في مركز الظهير الأيسر، لكن هناك احتمالية أن نستبدل لاعبًا بآخر أو نغير طريقة اللعب، وهذا ما سنقرره في تمرين اليوم».



وفيما يتعلق بالفوارق الفنية وطبيعة المنافس، شدد المدرب على أهمية العمل الجماعي للحد من خطورة لاعبي الأزرق، مضيفاً: «صحيح أن جودة اللاعبين الفردية تفرق، لكن كرة القدم لعبة جماعية، وقدمنا مباراة جيدة ضد القادسية خلال أول 60 دقيقة وبعدها فقدنا السيطرة، ونفس السيناريو سيتكرر مع فريق الهلال الذي يملك لاعبين مميزين مثل روبن نيفيز وسامرفيل».



واختتم ليتش حديثه بالتأكيد على النهج التكتيكي المنتظر، مبيناً أهمية الانضباط الدفاعي والترابط الخططي للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.