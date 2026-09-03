أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم عودة البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب المنتخب الأول، بعد نحو شهرين فقط من رحيله.

وكان المدرب المخضرم، البالغ من العمر 73 عاماً، قد درب منتخب غانا في بطولة كأس العالم 2026، وقاده للتأهل إلى دور الـ32، قبل أن يودع المونديال بهزيمة أمام كولومبيا بهدف نظيف.

خبرة كيروش تُعيده لقيادة غانا

وقال الاتحاد الغاني لكرة القدم في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «يسر الاتحاد الغاني لكرة القدم أن يعلن عن توصله إلى اتفاق مع كارلوس كيروش لتعيينه مدرباً لمنتخب النجوم السوداء للمرحلة القادمة».

وأضاف: «يعتقد الاتحاد الغاني لكرة القدم أن خبرة كيروش الدولية الواسعة، وخبرته الفنية، ومعرفته بمنتخب غانا، تؤهله بقوة لقيادة الفريق في هذه المرحلة التالية».

واختتم البيان: «سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الولاية الجديدة وبرنامج النجوم السوداء القادم في الوقت المناسب، إذ يركز الاتحاد الغاني لكرة القدم والمدرب كيروش على بناء مرحلة جديدة ناجحة لغانا على الساحة الدولية».

غانا تواجه كوت ديفوار

ومن المقرر أن يخوض منتخب غانا مواجهتين ذهاباً وإياباً أمام كوت ديفوار ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، خلال فترة التوقف الدولي القادمة الممتدة من 21 سبتمبر الجاري إلى السادس من أكتوبر القادم.