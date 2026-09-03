في توقيت حاسم عقب إعلانه إسدال الستار على مسيرته الدولية مع الأرجنتين، فجّر ليونيل ميسي جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بنشره إعلاناً مبتكراً حوّل فيه «فاتورة حساب» إلى كشف حساب تاريخي يلخص مسيرته الدولية.

ظهر ميسي في المقطع الاستعراضي وهو يمسك بفاتورة مطعم تحتوي على تفاصيل مسيرته: 207 مباريات، و125 هدفاً، و68 تمريرة حاسمة، إضافة إلى الذهب الأولمبي وكوبا أمريكا مرتين، وصولاً إلى تاج المونديال. لكن الجدل اشتعل بسبب العبارة التي ختم بها الفاتورة: «نقاش الأفضل في التاريخ حُسم».

واعتبرت صحيفة «أبولا» البرتغالية هذه العبارة طعنة موجهة لغريمه كريستيانو رونالدو، مشيرة إلى أن ميسي يعلن نهاية صراع القرن لصالحه بعد إسدال الستار على رحلته الوطنية التي استمرت 21 عاماً وشهدت محطتها الأخيرة نهائي كأس العالم 2026.

ومع تباين آراء المشجعين بين مؤيد يرى الأرقام حاسمة ومدافع عن «الدون» يعتبرها استفزازاً، أثبت ميسي مرة أخرى أن كلماته القليلة قادرة على قلب عالم الساحرة المستديرة رأساً على عقب.