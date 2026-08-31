تحولت التجربة المرتقبة للنجم الفرنسي كريم بنزيما في الملاعب السعودية من مشروع هيمنة كروية إلى خروج هادئ عبر اتفاق بالتراضي مع نادي الهلال، ليطرح رحيله والتفكير في الاعتزال تساؤلات حادة حول الأسباب التي تجعل صاحب الكرة الذهبية يتراجع، بينما يواصل شريكه السابق كريستيانو رونالدو التحليق في صدارة المشهد مع النصر.

صدمة شارة القيادة

بدأت التصدعات المبكرة فور انضمام بنزيما للزعيم، حيث جُرّد من الامتياز المعنوي الذي رافقه طوال مسيرته، بذهاب شارة القيادة مباشرة إلى سالم الدوسري. هذه الخطوة رسخت لدى النجم الفرنسي شعوراً بأنه ليس الرجل الأول في المنظومة، على عكس رونالدو الذي حظي بمكانة القائد المطلق والرمز الأوحد في النصر منذ يومه الأول.

انحسار النفوذ داخل غرفة الملابس

بعد فترة من السيطرة والتحكم الفني والإداري عاشها بنزيما في تجربته السابقة مع الاتحاد، اصطدم داخل الهلال ببيئة حديدية لا تسمح بنفوذ الفرد على حساب المجموعة. هذا التحول أدخله في عزلة كروية وفقدان للتأثير النفسي، مقارنة برونالدو الذي وظف خبرته كقائد ملهم دون صراعات نفوذ جانبي.

فلسفة الكيان فوق الأفراد

ترسخ إدارة الهلال مبدأً تاريخياً صارماً يقتضي بأن الكيان أكبر من أي اسم مهما بلغت نجوميته العالمية. ولم يمنح الأزرق أي استثناءات تكتيكية أو سلوكية لبنزيما، مما تسبب في تصادم مباشر بين طبيعة اللاعب التي تعودت على صياغة المنظومة لخدمته، وبين سياسة النادي التي تفرض الانضباط الجمعي.

مقصلة الضغط وغياب الحصانة

واجه بنزيما هجوماً جماهيرياً وإعلامياً مكثفاً عند كل تعثر أو تراجع تهديفي، في ظل بيئة هلالية لا تقبل بغير الكمال الكروي ولا تعترف بالتاريخ المضيء عند غياب العطاء الميداني. في المقابل، توفرت لرونالدو حصانة جماهيرية ودعم غير مشروط داخل قلعة النصر، مما شكل سياجاً حماه في أوقات التراجع ومكنه من استعادة بريقه.