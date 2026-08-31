بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية القرغيزية الرئيس صادير جباروف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وعبَّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



وبعث ولي العهد، برقية تهنئة، لملك ماليزيا السلطان إبراهيم؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وعبَّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.