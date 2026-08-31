التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مدينة إسطنبول التركية اليوم، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وذلك على هامش اجتماع اللجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاقية مكة للدفاع المشترك.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى بحث آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وضرورة بذل الجهود الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

اتفاقية مكة للدفاع المشترك

وتحتضن مدينة إسطنبول التركية، اليوم (الإثنين)، أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الإستراتيجية، التي أُنشئت في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن مصادر في الخارجية التركية قولها: إن الاجتماع يضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان في الدول الثلاث لوضع التوجه الإستراتيجي للأنشطة التي ستنفذ بموجب الاتفاقية.

وحسب الوكالة فإنه سيمثل تركيا في الاجتماع وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار جولر، ورئيس هيئة الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوجلو.

تعميق التعاون

وذكرت «الأناضول» أن الاجتماع سيتناول قضايا الأمن الدولي، سبل تطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز قابلية العمل المشترك بين القوات المسلحة السعودية والتركية والباكستانية.

وأضافت أن المشاركين سيبحثون تعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، بما يشمل الإنتاج المشترك والبحث والتطوير، فضلاً عن تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب.

ويناقش الاجتماع الإطار العام للأمانة العامة والآليات الأخرى المعنية بتوجيه العمل في مجالات التعاون التي تحددها اللجنة السياسية والدفاعية الإستراتيجية.