تفتح الفنانة السورية أصالة صفحة جديدة مع جمهورها من بوابة التراث، إذ تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد بالتعاون مع «روتانا»، تخصصه للاحتفاء بالموروث الموسيقي السوري، من خلال 14 أغنية تستعرض تنوع الألوان والإيقاعات واللهجات التي تميز مختلف المحافظات السورية.

إعادة تقديم أشهر الأغنيات التراثية

وتختار أصالة في ألبومها مجموعة من الأغنيات التي ارتبطت بالذاكرة الشعبية السورية، من بينها «على دلعونا»، و«عرب الشرقية»، و«حلوة وطلتك ضلال»، و«حطي على النار يا جده»، إلى جانب أعمال تراثية أخرى تخضع لمعالجات وتوزيعات موسيقية جديدة.

وتحافظ الأغنيات في شكلها الجديد على هويتها الأصلية، مع إضافة لمسات موسيقية معاصرة تمنحها معالجة مختلفة وتقربها من جمهور اليوم، دون أن تفقد طابعها التراثي.

رحلة غنائية بين المحافظات السورية

ويقدم الألبوم صورة موسيقية واسعة للتنوع الثقافي في سورية، متنقلاً بين ألوان ولهجات مستوحاة من حلب واللاذقية وطرطوس وحمص ودرعا والحسكة ودير الزور ودمشق، إلى جانب عدد من المحافظات الأخرى.

ويشارك في صياغة التوزيعات الموسيقية للأعمال كل من يزن الصباغ، وبنكين صالح، وزياد عباس، وأحمد ضياء، في محاولة لتقديم الموروث السوري برؤية موسيقية حديثة تحافظ في الوقت نفسه على خصوصيته.

تلتقي بجمهورها بعد غياب 15 عاماً

ويكتسب طرح الألبوم أهمية خاصة مع ارتباطه بعودة أصالة إلى الساحة السورية، إذ يتزامن إطلاق المشروع مع حفل «عودة الأصالة على أرض وطنها سورية»، الذي تستعد من خلاله للقاء جمهورها السوري مجدداً بعد غياب استمر 15 عاماً.