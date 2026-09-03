دوت صفارات الإنذار في الكويت، فجر اليوم (الخميس)، بالتزامن مع إعلان الجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان، إن منظومات الدفاع الجوي «تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، إثر العدوان الإيراني».

وأوضحت أن أصوات الانفجارات، في حال سماعها، تعود إلى عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حالة تأهب أمني في البلاد، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة التطورات والتعامل مع أي تهديدات وفق الإجراءات المعتمدة.