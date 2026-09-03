سجلت الهند خلال أغسطس الماضي أعلى متوسط لدرجات الحرارة في هذا الشهر منذ بدء جمع البيانات المناخية عام 1901، في مؤشر جديد على استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتأثر البلاد بظروف مناخية أكثر جفافًا خلال موسم الأمطار.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الهندية بأن متوسط درجة الحرارة في البلاد بلغ 28.01 درجة مئوية خلال أغسطس، متجاوزًا المعدل الطبيعي للشهر بنحو 0.67 درجة مئوية.

وتخطى بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في أغسطس 2023، عندما بلغ متوسط درجات الحرارة 28 درجة مئوية.

وأظهرت بيانات هيئة الأرصاد أن الأمطار الموسمية في الهند تراجعت خلال أغسطس بنسبة 16% عن معدلاتها الطبيعية، وهو ما أسهم في ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ظاهرة «إل نينيو» كانت من العوامل التي ساهمت جزئيًا في هذه الظروف المناخية.

وتُعد «إل نينيو» ظاهرة مناخية طبيعية تؤثر في أنماط الرياح والضغط الجوي وهطول الأمطار حول العالم، وغالبًا ما ترتبط في الهند وجنوب شرق آسيا بظروف أكثر جفافًا وارتفاع درجات الحرارة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الهند، التي تضم أكبر عدد من السكان في العالم، تأثيرات متزايدة لارتفاع درجات الحرارة، مع تسجيل موجات حر شديدة في مناطق مختلفة من البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ويرى علماء المناخ أن تغير المناخ يسهم في زيادة تواتر موجات الحر القياسية وشدتها، ما يجعل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأشهر الأكثر حرارة تحديًا متزايدًا أمام الهند وسكانها.