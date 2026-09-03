مع اقتراب الاستكشاف البشري من المريخ، تتجه وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم البعثات المستقبلية، وفي مقدمتها أنظمة الاتصالات والملاحة. وفي هذا الإطار، اختارت الوكالة شركة «بلو أوريجن» لتطوير شبكة اتصالات من الجيل التالي حول الكوكب الأحمر.

وتبلغ القيمة القصوى للعقد نحو 700 مليون دولار، على أن تتولى «بلو أوريجن» تسليم مركبة مدارية عالية الأداء مخصصة للاتصالات حول المريخ، في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2028.

وتشمل مسؤوليات الشركة تصميم شبكة الاتصالات وتطويرها ودمج أنظمتها، إلى جانب إطلاقها وتشغيلها. وستعمل المركبة المدارية على نقل البيانات العلمية والصور ومعلومات الملاحة والاتصالات بين البعثات الفضائية العاملة على سطح المريخ أو في محيطه.

ويأتي المشروع ضمن جهود «ناسا» لتوسيع خدمات الاتصالات والملاحة الفضائية إلى ما وراء الأرض والقمر، بما يدعم البعثات الروبوتية الحالية والمستقبلية إلى المريخ، ويتيح نقل كميات أكبر من البيانات بموثوقية أعلى.

وفي إطار برنامج «أرتميس»، تواصل «ناسا» تطوير قدراتها لاستكشاف القمر وإرسال رواد فضاء إليه، باعتبار ذلك خطوة تمهيدية نحو بعثات مستقبلية إلى المريخ، بينما تسهم البعثات الروبوتية في جمع المعلومات واختبار التقنيات اللازمة لاستكشاف الكوكب الأحمر.

ومن المتوقع أن تصبح شبكة الاتصالات الجديدة عاملة في محيط المريخ بحلول عام 2030، لتشكل جزءًا من البنية التحتية التي تستند إليها البعثات الفضائية القادمة إلى الكوكب.