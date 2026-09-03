أنهى مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد إجراءات توقيع عقد انتقال اللاعب البرازيلي «غابرييل مارتينيلي» قادمًا من نادي «أرسنال الإنجليزي»، ليمثّل فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ لمدة أربعة أعوام، حيث جرت مراسم التوقيع مساء اليوم (الخميس).



هذا وثمّن مجلس إدارة شركة نادي الهلال تكفّل الأمير الوليد بن طلال بصفقة انتقال «غابرييل مارتينيلي» إلى صفوف الهلال، مقدّمًا خالص الشكر والتقدير لسموه على دعمه المستمر للنادي، وإسهاماته المتواصلة في دعم مسيرته، وتعزيز قدراته التنافسية، وتحقيق تطلعات جماهيره.



وبدأ «مارتينيلي» البالغ من العمر (25) عامًا مسيرته الكروية على مستوى الفريق الأول مع فريق «إيتوانو البرازيلي» قبل انتقاله إلى«أرسنال الإنجليزي» عام 2019م، إذ مثّل الفريق في مختلف المنافسات المحلية والقارية، وسجّل بقميصه 62 هدفًا، إلى جانب صناعته العديد من الأهداف.



وتُوّج «مارتينيلي مع أرسنال بعدد من البطولات المحلية، أبرزها: «الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع المجتمع»، كما شارك مع الفريق في منافسات دوري أبطال أوروبا.



وعلى الصعيد الدولي، مثّل «مارتينيلي» المنتخب البرازيلي في عدد من الاستحقاقات، وشارك معه في بطولتي كأس العالم 2022م و2026م؛ كما سبق له تمثيل المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا، وأسهم معه في تحقيق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».



وينتظر أن ينتظم «مارتينيلي» في تدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه «الشباب» غدًا الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات دوري روشن السعودي.