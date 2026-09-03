في انحدار درامي مروع من قمة أضواء «السوشيال ميديا» إلى ظلمة التحقيقات الأمنية، واجه صانع المحتوى الشهير جورج ديب المعروف بـ«دكتور فود»، ضربة قضائية جديدة زلزلت أوساط الملايين من متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، بعد صدور مذكرة توقيف قضائية بحقه بتهم السرقة والتعنيف.

التطور القضائي الصادر عن قاضية التحقيق في جبل لبنان يتضمن ادعاءات شائكة تتعلق بسرقة مجوهرات واعتداءات جسدية لا تزال قيد التحقيق، لتفتح ملفاً ثقيلاً يضاف إلى سجل القضايا المعقدة التي طوقت الشاب اللبناني صاحب الملايين من المتابعين عبر منصة «تيك توك».

وجاء سقوط «دكتور فود» في قبضة الأمن نتيجة كمين ومداهمة محكمة نفذتها القوات الأمنية ببلدة رحبة شمالي البلاد بعد أسابيع من التخفي والتعقب، حيث تبين أن حكماً غيابياً بالأشغال الشاقة المؤبدة قد صدر بحقه لتورطه في قضايا تصنيع وتهريب المواد المخدرة وتوظيف علامته التجارية في تلك العمليات.

هذه القضية التي شغلت الرأي العام أخذت طابعاً أكثر إثارة حينما تزامنت عملية التوقيف والمداهمة مع حفل صاخب أقامته طليقته «شروق» احتفالاً بطلاقهما الرسمي، ليتحول النجم المتألق في تقييم المطاعم فجأة إلى متهم مطارد بالعديد من القضايا الجنائية الكبرى التي قد تنهي حياته خلف قضبان السجن.