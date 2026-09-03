أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور شائع الزنداني بإن الدعم السعودي الجديد للبنك المركزي يجسد عمق الموقف الأخوي الثابت للمملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته.



وقال: ننظر إلى هذا الدعم كرافعة مهمة لتعزيز استقرار العملة، وحماية الاقتصاد الوطني، ومساندة جهود الحكومة في تحسين الخدمات ومعيشة المواطنين.

مشيراً إلى أن حكومته سوف تواصل العمل بمسؤولية على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وترسيخ الانضباط المؤسسي، وتعظيم أثر هذا الدعم في مسار التعافي واستعادة الثقة بالإقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة.