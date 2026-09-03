أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الخميس) أن بلاده تمتلك كمية غير محدودة من الذخائر المتوسطة والعالية الجودة لاستخدامها في الحرب مع إيران أو في أي حرب أخرى، موضحاً أن بلاده مستعدة لأي حرب تندلع في أي لحظة.



وكتب ترمب على حسابه في «تروث سوشيال»: إلى أولئك الذين يرفضون نقل التقارير بدقة عن عمليتنا العسكرية في إيران، لدينا كميات شبه غير محدودة من الذخائر المتوسطة والعالية الجودة، وهي أكثر بكثير مما يمكننا استخدامه في هذه الحرب أو في أي حرب أخرى قد تندلع بشكل غير متوقع وهو أمر مستبعد للغاية.



وأضاف: «نحن ننتج الذخائر بمستويات لم يسبق لها مثيل، ونحن نخزّنها ونستعد لأي طارئ قد يحدث»، موضحاً أنهم يحتفظون بهذه الذخائر لأنفسهم وللولايات المتحدة الأمريكية، بدلاً من بيعها للآخرين، متوعداً باستئناف مبيعات الذخائر إلى الحلفاء قريباً مرة أخرى.



وتحدث ترمب عن دعم إدارة بايدن لأوكرانيا بالذخائر قائلاً: «كما أرجو أن يكون معلوماً أن إدارة بايدن قدمت إلى أوكرانيا من الذخائر، مجاناً ودون أن تدفع أوكرانيا أي تكلفة على الإطلاق، أكثر بكثير مما استخدمناه في إيران».



وأضاف: «لقد قُدمت مئات المليارات من الدولارات إلى أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) مجاناً، وكان من المفترض أن تدفع أوروبا تكلفتها لو طُلب منها ذلك»، مهدداً بالمطالبة بهذه الأموال، وإن كان ذلك متأخراً بعض الشيء.



وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيموثي هوكينز قد هدد بمواصلة الجيش ضرب إيران طالما استمرت تهديداتها، موضحاً أن القدرات العسكرية الإيرانية تراجعت بشدة.