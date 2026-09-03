حين يصبح «سر الشباب» حبةً في علبة.. ماذا يقول العلم؟

أشياء كثيرة في الحياة نتمنى لو كان لها زرٌّ بسيط يعيدها إلى الوراء.

جسدًا كان أكثر حيويةً، وأقلّ إرهاقًا، ولم تترك فيه الأيام أثرها الثقيل.

شعرًا كان أكثر كثافةً وسوادًا، قبل أن تخفّه السنون وتشيبُه الأيام.

أو بشرةً كانت أكثر امتلاءً، وأكثر نضارةً، وأقلّ تأثرًا بما مرّ عليها من سنوات وشمس وتعب.

ولأن الإنسان لا يكف عن البحث عن ذلك الزر السحري، جاءت صناعة التجميل لتقدّم لنا وعودًا تبدو أحيانًا أقرب إلى الحلم: اشربي هذا، تناولي ذاك، وستستعيد بشرتك ما فقدته من شباب.

وفي السنوات الأخيرة، كان الكولاجين أحد أكثر هذه الوعود لمعانًا.

حبوب، ومساحيق، ومشروبات، وعبوات تحمل كلمات مثل «النضارة»، و«الشباب»، و«مقاومة التجاعيد»، حتى أصبح السؤال لا يدور حول ما إذا كنا نحتاج إلى الكولاجين، بل حول: أي نوع نختار؟ وكم غرامًا نتناول؟

لكن قبل أن نشتري الوعد، ربما يجدر بنا أن نسأل: ماذا يقول العلم؟

الكولاجين.. أكثر من مجرد كلمة على علبة

الكولاجين ليس اختراعًا تجميليًا حديثًا، ولا مادةً غريبة عن أجسامنا.

إنه أحد أهم البروتينات في الجسم، وله دور أساسي في منح الجلد قوته ومرونته وتماسكه. ومع مرور السنوات، يتراجع إنتاجه تدريجيًا، وتتأثر بنيته أيضًا بعوامل أخرى، في مقدمتها التعرض المزمن للأشعة فوق البنفسجية والتغذية غير المتوازنة والتدخين وبعض العوامل البيئية.

ومن هنا جاءت الفكرة المغرية:

إذا كان فقدان الكولاجين جزءًا من قصة شيخوخة البشرة، فلماذا لا نتناوله لتعويض ما فقدناه؟ الفكرة تبدو منطقية.

لكن جسم الإنسان أكثر تعقيدًا من إعلان تجاري.

هل نأكل الكولاجين.. فيذهب إلى الوجه؟

هنا تبدأ المسافة بين العلم والتسويق.

عندما نتناول الكولاجين، فإنه لا ينتقل في الدم كما هو، ثم يتجه مباشرةً إلى الوجه ليملأ التجاعيد.

يهضم الجسم الكولاجين ويحوّله إلى أحماض أمينية صغيرة. وقد أشارت الدراسات إلى أن بعض هذه الأحماض الأمينية يمكن أن تصل إلى الدورة الدموية، ويكون لها تأثيرات بيولوجية قد ترتبط بوظائف الجلد وبناء مكوّناته.

لكن هذا لا يعني أن تناول الكولاجين يعادل «حقن الكولاجين» في الجلد، ولا يعني أن كل ما نتناوله يتحول تلقائيًا إلى كولاجين جديد في البشرة.

وهذه واحدة من أهم النقاط التي يغيب عنها التسويق أحيانًا.

فماذا تقول الدراسات؟

الإجابة ليست «نعم» مطلقة، ولا «لا» قاطعة.

في عام 2023، أظهرت مراجعة منهجية شملت 26 دراسة و1,721 مشاركًا، أن تناول الكولاجين المتحلل Hydrolysed Collagen ارتبط بتحسّن في ترطيب البشرة ومرونتها مقارنةً بالعلاج الوهمي، مع وجود اختلافات بين الدراسات وبعض مصادر التحيّز.

وهذه ليست الدراسة الوحيدة التي أعطت نتائج مشجعة.

لكن العلم لا يكتفي بالنتيجة التي نحب سماعها؛ بل يسأل أيضًا: كيف أُجريت الدراسة؟ ومن موّلها؟ وما مدى جودتها؟

وهنا ظهرت صورة أكثر تعقيدًا.

ففي ورقة نُشرت عام 2025 وشملت 23 دراسة و1,474 مشاركًا، بدت النتائج الإجمالية إيجابية فيما يتعلق بترطيب البشرة ومرونتها والتجاعيد، لكن عند تحليل الدراسات بحسب جودة البحث ومصدر التمويل، لم تظهر فائدة واضحة في الدراسات الأعلى جودة أو الدراسات غير الممولة من شركات دوائية. وخلص الباحثون إلى أن الأدلة السريرية الحالية لا تكفي لإثبات أن مكملات الكولاجين تمنع أو تعالج شيخوخة الجلد.

وفي مراجعة منهجية أحدث نُشرت عام 2026 وشملت 25 دراسة، ظهرت نتائج واعدة في الترطيب والمرونة وبعض مؤشرات التجاعيد، إلا أن غالبية الدراسات عانت من ارتفاع خطر التحيّز، وأكد الباحثون الحاجة إلى دراسات أكبر وأفضل تصميمًا وأطول متابعة.

وهنا تحديدًا تكمن قيمة العلم: أن يعترف عندما تكون الإجابة «ربما».

إذن، هل الكولاجين مفيد أم لا؟

ربما تكون الإجابة الأكثر صدقًا:

قد يكون مفيدًا، لكننا لا نستطيع أن نعدك بما تعدك به الإعلانات.

هناك إشارات علمية إلى فائدة محتملة، خصوصًا في ترطيب البشرة ومرونتها، لكن حجم الفائدة الحقيقي، ومن هم الأشخاص الأكثر استفادة، وما أفضل نوع وجرعة ومدة للاستخدام، ما زالت أسئلة تحتاج إلى مزيد من الدراسات عالية الجودة.

والأهم من ذلك أن كلمة «كولاجين» على العبوة لا تعني أن جميع المنتجات متساوية.

معظم الدراسات التي بحثت فوائد البشرة استخدمت الكولاجين المتحلل أو ببتيدات الكولاجين، كما اختلفت المنتجات المستخدمة في الدراسات من حيث المصدر والتركيب والجرعة والمدة.

لذلك، ليس كل ما يُباع تحت الاسم نفسه قد يكون هو المنتج الذي دُرس علميًا.

وهل يمكن أن يحل الكولاجين مكان كريمات العناية؟

هنا أيضًا.. لا.

حتى لو افترضنا أن مكمل الكولاجين يقدم فائدة للبشرة، فإنه لا يلغي الأساسيات التي نعرفها جيدًا.

الوقاية من الشمس تظل أهم، والترطيب مهم.

والغذاء المتوازن مهم.

وعلاج المشكلات الجلدية الموجودة فعليًا بعلاجات ثبتت فعاليتها أهم من مطاردة كل منتج جديد يظهر على منصات التواصل.

فالبشرة لا تُبنى على مكوّن واحد، ولا تُصلحها حبة واحدة.

الكولاجين بين الحقيقة والوهم

ربما ظلمنا الكولاجين مرتين: مرة حين جعلناه في الإعلانات إكسيرًا للشباب.

ومرة حين ردّ بعضنا على ذلك بالقول إنه مجرد خرافة.

والحقيقة أكثر توازنًا من الطرفين.

الكولاجين مادة حيوية مهمة في أجسامنا، وهناك دراسات تشير إلى فوائد محتملة لبعض مكملاته في تحسين ترطيب البشرة ومرونتها، لكن الأدلة ليست حاسمة بما يكفي لنمنحه لقب «مكافح الشيخوخة» أو أن نعد بنتائج كبيرة ومضمونة.

ولعل أجمل ما يمكن أن نتعلمه من قصة الكولاجين هو أن العلم لا يحتاج إلى مبالغة كي يكون مقنعًا.

فالبشرة الجميلة ليست بشرةً لم يمر بها الزمن، وإنما بشرة عوملت بعناية، وحُميت من الشمس، وعولجت حين احتاجت إلى علاج، وتُرك لها أن تكون بشرية... لا صورةً مثالية على علبة.

وفي زمن أصبح فيه التسويق أسرع من البحث العلمي، ربما أصبح السؤال الأهم قبل شراء أي «مكمل للجمال»:

هل أنا أشتري ما أثبته العلم.. أم ما أتمنى أن يكون صحيحًا؟

«قبل أن نشتري الوعد.. ربما يجدر بنا أن نسأل: ماذا يقول العلم؟»

Skin Cycling حين تحتاج البشرة إلى الراحة

شاع مصطلح Skin Cycling أو (التناوب في العناية بالبشرة) يدعو إلى عدم استخدام المواد الفعّالة كل ليلة بل توزيعها على أيام متفرقة تتخللها ليالٍ للتشافي. ويقوم الجدول الشائع على استخدام أحماض مقشرة في الليلة الأولى، والريتينويد (مشتقات فيتامين أ الموضعية) في الثانية، ثم تخصيص ليلتين للترطيب ودعم حاجز البشرة. لكن هذا الترتيب ليس قاعدة ثابتة؛ فاحتياجات البشرة تختلف، وما يناسب بشرة قد يسبّب التهيج والجفاف لأخرى.

نصيحتي، تكمن قيمة الترند في فكرته لا في جدوله الصارم؛ فهو يذكّرنا بأن الإفراط في الأحماض والريتينويدات قد يضر البشرة، وأن منحها وقتًا للتعافي لا يقل أهمية عن استخدام المواد الفعّالة. العناية الناجحة ليست في كثرة الخطوات، بل في الإصغاء إلى احتياجات البشرة.

هل كلما زادت منتجات العناية بالبشرة كانت بشرتنا أفضل؟

ليس بالضرورة... بل أحيانًا العكس تمامًا. البشرة لا تحتاج إلى عشرات المنتجات، بل إلى ما ينقصها فعليًا. فالإفراط في استخدام المقشرات والأحماض والريتينول والمواد الفعّالة، خصوصًا عند جمعها دون معرفة كيفية توافقها، قد يسبّب تهيجًا والتهابًا ويضعف الحاجز الواقي للبشرة.

والترند قد يجعلنا نخلط بين كثرة المنتجات وكفاءة العناية؛ بينما العلم يميل إلى روتين أبسط وأكثر ملاءمة لنوع البشرة واحتياجاتها: تنظيف لطيف، ترطيب مناسب، وواقي شمس يومي، مع إضافة المواد العلاجية عند الحاجة وتحت توجيه متخصص.

الخلاصة: في العناية بالبشرة، الأكثر ليس الأفضل...

والأذكى هو ما تحتاجه بشرتك، لا ما يطلبه الترند.