انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجة الزميل علي الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة «تيزار»، وقد أُديت الصلاة على الفقيدة، اليوم (الخميس)، في المسجد النبوي الشريف، ثم ووري جثمانها الثرى في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة.

ويتلقى الزميل الحربي، الذي سبق أن عمل في قسم الإخراج في صحيفة «عكاظ»، وأسرته التعازي في مصابهم، اليوم (الخميس) وغداً (الجمعة)، بعد صلاة المغرب.

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم إلى الزميل علي الحربي وأسرته وذوي الفقيدة بخالص التعازي وصادق المواساة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»