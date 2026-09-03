ثمّن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني مختار اليافعي، الإعلان عن تقديم المملكة العربية السعودية دعماً مالياً جديداً للبنك المركزي اليمني، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي استمراراً للمواقف الأخوية الصادقة والدور الريادي للمملكة في إسناد الشعب اليمني بمختلف الظروف والمراحل.

​وأوضح اليافعي، في تدوينة نشرها على منصة «إكس»، أن الدعم السعودي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وحماية قيمة العملة الوطنية، مشيراً إلى الأهمية الاستثنائية لهذا الدعم في تخفيف الأعباء والضغوط المعيشية المتزايدة التي تتكبدها الأسر اليمنية.

​وعبّر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عن شكره لقيادة المملكة وشعبها المعطاء، مشيداً بالدور التنموي الحيوي الذي يضطلع به «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في دفع عجلة التعافي الاقتصادي، مؤكداً أن أثر هذا الدعم يتجاوز تحسين المؤشرات الاقتصادية إلى تحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين اليومية، وتعزيز استقرار المجتمعات، وحماية سبل العيش وتلبية الاحتياجات الأساسية.