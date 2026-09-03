حصد منتخبنا الوطني السعودي تحت 20 عاماً فوزه الثاني على التوالي بعد تغلبه على المنتخب العماني بنتيجة 3-2 (الخميس) على ستاد حمد بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2027 في الصين.



وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز قطر على هونغ كونغ الصين 3-0 على ستاد عبدالله بن خليفة.



وتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه عمان وقطر بثلاث نقاط لكل منهما، فيما بقي منتخب هونغ كونغ في المركز الرابع بدون نقاط.



على ستاد حمد بن خليفة، دخل نجوم منتخبنا الوطني لقاءهم أمام عُمان بعزيمة لحصد النقاط الثلاث، وتمكن المدافع عواجي علواني من تسجيل الهدف الأول برأسية قوية ارتطمت برأس اللاعب العماني فهد عبدالله ودخلت الشباك (الدقيقة 18)، لكن عُمان عادلت النتيجة في الدقيقة 23 عبر ركلة حرة متقنة نفذها علي العلوي لزميله حسن القصمي، الذي سددها في المرمى.



وسرعان ما استعاد المنتخب السعودي السيطرة، وفي بداية الشوط الثاني تمكن من التقدم مجدداً عندما أرسل فارس بن سالم كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ارتقى إليها إلياس أبو بكر برأسه لتتجاوز حسان الهنائي قبل أن ترتطم بالجزء السفلي من العارضة وتدخل المرمى.



وعزز فارس بن سالم تقدم المنتخب السعودي في الدقيقة 66، عندما حول فواز المشهور كرة عرضية ليغمزها فارس بقدمه داخل الشباك كهدف ثالث، وأعاد غانم السمين الإثارة إلى المباراة بعدما قلص الفارق بعد ثلاث دقائق، وكاد المنتخب السعودي أن يضاعف النتيجة ولكن الاستعجال في إنهاء الهجمات المرتدة حال دون ذلك، لينتهي اللقاء بفوز السعودية بثلاثة أهداف لهدفين.