اختارت الفنانة المصرية نجلاء فتحي عدم حضور عزاء ابنتها الوحيدة ياسمين أبو النجا، الذي أقيم أمس في مسجد عمر بن عبد العزيز، بعدما حالت حالتها النفسية الصعبة دون الظهور أمام المعزين.

حالة نفسية صعبة بعد وفاة ابنتها

وكشف مصدر مقرب من نجلاء فتحي، في تصريحات لصحف مصرية محلية، أنها تمر بحالة من الحزن الشديد منذ وفاة ابنتها الوحيدة، ودخلت في صدمة نفسية دفعتها إلى الابتعاد عن الأضواء والبقاء في منزلها خلال هذه الفترة.

وأوضح المصدر أن نجلاء فتحي اعتذرت عن استقبال المعزين، مفضلة الابتعاد عن الظهور واللقاءات، في ظل الحالة النفسية الصعبة التي تمر بها عقب رحيل ابنتها.

نجوم الفن يساندون أسرة الراحلة

وفي المقابل، شهد مسجد عمر بن عبد العزيز توافد عدد من نجوم الوسط الفني وأصدقاء الراحلة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندة أسرتها في مصابها، وكان من بين الحاضرين الفنانة إلهام شاهين، والفنانة لبلبة، والفنانة شهيرة، إلى جانب عدد من الفنانين والمقربين من ياسمين أبو النجا.

كما حضر والد الراحلة الفنان سيف أبو النجا، برفقة أبنائه وأفراد الأسرة، إضافة إلى طليقها خضر محمد خضر، حيث تلقوا عزاء الحاضرين وسط أجواء خيم عليها الحزن والتأثر.