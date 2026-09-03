بعيداً عن الأضواء والمسارح، كشفت واقعة شقة مدينة نصر عن وجه آخر للمشهد الفني الشاب، بعد ضبط شحنة من «الهايدرو» والكوكايين برفقة سيدة الأعمال ندى الكامل ومطرب راب برز اسمه خلال السنوات الأخيرة في فنون الشارع وموسيقى الهيب هوب بالقاهرة.

الموقوف ليس سوى حسين أبو المعاطي، المعروف فنيًا بـ«كردي» أو «مستر كردي»، وهو أحد الأصوات التي شكّلت ملاذاً لجمهور الراب منذ ألبومه الأول «CCG» عام 2012، وصولاً إلى نجاحات متتالية في أعمال مشتركة مع أبطال «التراك» مثل فليكس ووينجي وعمو كلاي، وأغانيه الشهيرة «سنايبر» و«أبويا قالي».

لكن الهوية الحقيقية لهذا الشاب تتجاوز أجهزة التسجيل وسماعات الراب؛ إذ يملك جانباً أدبياً غير معروف لكثيرين، بعد أن أصدر عملًا روائيًا حمل عنوان «مصلب ونضارة»، وشارك به رسمياً في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

من منصات التوقيع ومعارض الكتب إلى أروقة التحقيق والاتهام بحيازة السموم بغرض التعاطي والمتاجرة، تنقلت مسيرة «كردي» بين متناقضات غريبة، لتصنع قصة درامية شغلت أوساط المتابعين، وتطرح تساؤلات حول طبيعة الدوائر الاجتماعية التي تحيط بنجوم هذا الفن الصاعد.