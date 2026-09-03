تخريج 648 من معهد الجوازات بالرياض

شهد مدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، حفل تخريج 648 خريجًا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ49، الذي أقيم برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مقر معهد الجوازات بمنطقة الرياض.

وتلقى الخريجون خلال الدورة تدريبات نظرية وتطبيقية متخصصة في أعمال الجوازات، شملت التدريب العملي على أنظمة القطاع، بما يؤهلهم لأداء مهامهم بكفاءة واقتدار.

ونقل اللواء الدكتور صالح المربع للخريجين تهنئة وزير الداخلية، حاثًا إياهم على استشعار المسؤولية وبذل أقصى الجهود في أداء واجباتهم وخدمة المستفيدين، مؤكدًا أن تخريج الدفعة يأتي امتدادًا لجهود وزارة الداخلية في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية قدراتها، وتعزيز كفاءة الأداء في قطاعاتها الأمنية.