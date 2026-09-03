برعاية خادم الحرمين.. «أم القرى» تطلق الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، افتتحت جامعة أم القرى؛ ممثلةً في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، أعمال الملتقى العلمي السادس والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور محمد البليهد، تحت شعار «التميّز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة».

وأكد رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب أن الملتقى يعكس الدور الريادي للجامعة في خدمة منظومة الحج والعمرة، مشيرًا إلى أن برنامجه يتضمن خمس جلسات علمية وأكثر من 40 ورشة عمل مهنية وإرشادية، وخمس ورش بحثية، و50 ورقة علمية، و30 مشروعًا ابتكاريًا، بمشاركة 25 متحدثًا وأكثر من 80 جهة.

وشهد الملتقى معرضًا مصاحبًا للمشروعات الابتكارية والأبحاث والملصقات العلمية، فيما اختُتم الحفل بتكريم الرعاة والفرق الفائزة في تحدي «حجاثون ٤»، الهادف إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لخدمة الحجاج والمعتمرين.

جامعة أم القرى تفتتح الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

وناقشت الجلسة العلمية الرئيسة «التكامل الاستراتيجي بين الجهات في منظومة الحج والعمرة» الانتقال من إدارة الأزمات إلى النمذجة الرقمية والاستباقية، وتطوير الخدمات بما يُعزِّز سكينة وطمأنينة ضيوف الرحمن.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أن قياس تجربة الحاج يتجه من مستوى الرضا إلى قياس السكينة والطمأنينة الروحية، مشيرًا إلى بلوغ رضا ضيوف الرحمن 91% في موسم 1447هـ.

واستعرض مساعد وزير الصحة للخدمات الصحية الدكتور محمد العبدالعالي جهود الرعاية الصحية؛ ومنها ربط البيانات الصحية للحاج ببطاقته الذكية عبر (نسك)، وتوظيف الرعاية الافتراضية والإنقاذ التنبؤي، ومراقبة الحالات عالية الخطورة، وإجراء أكثر من 100 محاكاة ميدانية مشتركة سنويًا.

وأكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء الدكتور فواز المتيهي أهمية التخطيط الموحد لمسار الحاج وإدارة التدفقات البشرية بالحلول الرقمية والخطط الأمنية المرنة، فيما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس غازي الشهراني مشروع الإطعام الموحد الذي وفر 34 مليون وجبة في 1447هـ، مستهدفًا 52 مليون وجبة في 1448هـ، إلى جانب الخدمات الذكية لحفظ الأمتعة ورعاية الأطفال.

من جهته، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير المهندس محمد المجماج مشروعات تطوير المشاعر المقدسة؛ التي تشمل تحسين الخدمات والمرافق والمظلات ورذاذ المياه، وتطوير الخيام والمطابخ في منى.