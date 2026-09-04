في لحظة إنسانية مؤلمة أثرت في المشاهدين، لم يستطع النجم السوري باسم ياخور حبس دموعه خلال استضافته في برنامج «تحت الضغط» عبر شاشة MBC، حيث وجه اعتذاراً علنياً مؤثراً لوالدته المقيمة في كندا، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.
أرجع ياخور سبب بكائه واعتذاره الصريح لوالدته إلى مرارة الغياب والجفاء القسري الذي فرضته ظروف الحياة، حيث كشف لأول مرة عجزه عن رؤيتها أو احتضانها منذ أكثر من ثلاث سنوات متواصلة بسبب إقامتها البعيدة في كندا، معرباً عن أسفه الشديد وشعوره بالتقصير تجاهها طوال هذه الفترة.
ولم تتوقف الحلقة عند الشجن العائلي، بل أدلى النجم السوري بعدة تصريحات جريئة تناولت كواليس علاقته بزملاء مسيرته الفنية:
- سامر المصري: أكد ياخور أنه لا يرى أن سامر المصري تفوق عليه فنياً أو جماهيرياً، مشدداً على أن لكل منهما مساراً وحضوراً خاصاً لدى الجمهور.
- باسل خياط: كشف بروح ساخرة عن موقف سابق «ورّطه» فيه باسل خياط في أحد البرامج، مشيراً إلى أن أجواء المزاح تسببت في أزمة استمر علاج تداعياتها عدة أشهر.
- جمال سليمان: وجه إليه تحية تقدير خاصة، مؤكداً أنه كان الداعم الأول له في بداياته الفنية، وتحديداً خلال مشاركتهما في مسلسل «الثريا».
- مكسيم خليل: حسم الجدل المحيط بعلاقتهما، نافياً وجود أي خلافات، ومؤكداً أن المحبة والاحترام هما السائدان بينهما بعيداً عن الشائعات.