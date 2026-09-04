في لحظة إنسانية مؤلمة أثرت في المشاهدين، لم يستطع النجم السوري باسم ياخور حبس دموعه خلال استضافته في برنامج «تحت الضغط» عبر شاشة MBC، حيث وجه اعتذاراً علنياً مؤثراً لوالدته المقيمة في كندا، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

أرجع ياخور سبب بكائه واعتذاره الصريح لوالدته إلى مرارة الغياب والجفاء القسري الذي فرضته ظروف الحياة، حيث كشف لأول مرة عجزه عن رؤيتها أو احتضانها منذ أكثر من ثلاث سنوات متواصلة بسبب إقامتها البعيدة في كندا، معرباً عن أسفه الشديد وشعوره بالتقصير تجاهها طوال هذه الفترة.

ولم تتوقف الحلقة عند الشجن العائلي، بل أدلى النجم السوري بعدة تصريحات جريئة تناولت كواليس علاقته بزملاء مسيرته الفنية: