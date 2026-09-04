استبعد مدرب توتنهام روبرتو دي زيربي مهاجم الفريق ريتشارليسون من قائمة «السبيرز» للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-2027.

توتنهام يفتح باب الرحيل

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن توتنهام أبلغ ريتشارليسون، قبل الموعد النهائي للانتقالات الثلاثاء الماضي، بأنه ليس جزءاً من خطط المدرب روبرتو دي زيربي للموسم الجديد، وأن بإمكانه الرحيل حال وصول عرض مناسب.

هل يُزامل صلاح في طرابزون؟

وأضافت أن ريتشارليسون يتبقى في عقده مع توتنهام عام واحد، مع وجود خيار للتمديد لعام آخر، مشيرة إلى أنه هدف لنادي طرابزون التركي، الذي فاجأ عالم كرة القدم في وقت سابق من هذا الصيف بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح في صفقة انتقال حر.

وتابع التقرير أن سوق الانتقالات في تركيا سيغلق اليوم (الجمعة)، ومن المفهوم أن ريتشارليسون حريص على الانتقال للانضمام إلى صلاح وفابينيو، إلا أن توتنهام لم يتلق حتى الآن عرضاً يعتبره مقبولاً للموافقة على رحيل مهاجمه البرازيلي، الذي تُقدر قيمته بنحو 35 مليون جنيه إسترليني.

وعقب استبعاده من التشكيلة التي خسرت أمام نيوكاسل، السبت الماضي، قال مدرب توتنهام دي زيربي إن ريتشارليسون طلب الرحيل «مرات كثيرة جداً».

راتب مُغرٍ

وكان الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو قد أكد هذا الأسبوع أن ريتشارليسون وافق على الانضمام إلى طرابزون سبور براتب يعادل ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه حالياً مع توتنهام، إلا أن الاتفاق بين الناديين لم يتم بعد.