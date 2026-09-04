أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم (الخميس)، تحقيق إيرادات مالية قياسية عن الموسم الماضي 2025-2026.

مليار يورو يدخل خزائن برشلونة

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «عُقد اجتماع اليوم لعرض الحسابات السنوية لموسم 2025-2026، التي تُظهر نتائج إيجابية للموسم الثالث على التوالي، محققة بذلك هدف الاستقرار المالي في موسم اتسم بتحديات تشغيلية وطاقمية كبيرة.

وعلى الصعيد المالي، شهد الموسم أيضاً إيرادات قياسية، متجاوزاً حاجز المليار يورو لأول مرة».

«كامب نو» يقود قفزة إلايرادات

وأضاف البيان: «ويعود هذا الرقم بشكل أساسي إلى زيادة الإيرادات من استخدام ملعب كامب نو، على الرغم من إقامة بعض المباريات في النصف الأول من الموسم على ملعب يوهان كرويف وملعب «لويس كومبانيس الأولمبي».

الزيادة المستمرة في إيرادات الرعاية

وتابع البيان: «من العوامل الأخرى التي ساهمت أيضاً في تحقيق هذا الدخل القياسي الزيادة المستمرة في إيرادات الرعاية، إلى جانب الإيرادات القياسية من مبيعات منتجات النادي».

موسم جيد للبلوغرانا

وحقق برشلونة لقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني الموسم الماضي، فيما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد أتلتيكو مدريد.