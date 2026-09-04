أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم (الجمعة)، تمديد عقد مدربه لويس إنريكي، إلى جانب خمسة لاعبين في صفوف الفريق الأول.

عقد طويل

وقال النادي الفرنسي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسرّ نادي باريس سان جيرمان أن يعلن عن تمديد عقد مدربه لويس إنريكي حتى 2030، إضافة إلى عقود لاعبيه: لوكاس بيرالدو، وسيني مايولو، وجواو نيفيز، وويليان باتشو، وفابيان رويز».

مشروع باريس يتواصل

وأضاف البيان: «يُجسّد هذا التمديد التزام النادي طويل الأمد مع من يجسّدون مشروعه الرياضي، القائم على السعي نحو أعلى مستويات الأداء، والتميز الجماعي، وبناء فريق متماسك، طموح وقادر على المنافسة باستمرار».

13 لقباً مع سان جيرمان

ويُعد لويس إنريكي، الذي تولى قيادة باريس سان جيرمان في 2023، المدرب الأكثر تتويجاً في تاريخ النادي برصيد 13 لقباً، وقد حفر اسمه بحروف من ذهب بعدما قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي، ثم كرر الإنجاز ذاته هذا العام.