كشف تقرير صحفي عن تدخل النجم المصري محمد صلاح لإقناع مهاجم توتنهام الإنجليزي ريتشارليسون بالانضمام إلى ناديه طرابزون سبور التركي.

صلاح وفابينيو يتصلان بـ«ريتشارليسون»

وبحسب شبكة «ESPN»، فإن نجمي طرابزون سبور، محمد صلاح وفابينيو، اتصلا بريتشارليسون لإقناعه قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في تركيا، اليوم (الجمعة).

توتنهام يرفض 20 مليون يورو

وأوضحت أن المشكلة لا تكمن في قرار اللاعب البرازيلي، بل في إدارة توتنهام التي رفضت عرضاً آخر من طرابزون سبور بقيمة 20 مليون يورو، فيما يشعر اللاعب بخيبة أمل من موقف ناديه وقراراته تجاهه.

ريتشارليسون أمام خيارين

وتابعت أنه في حال فشل طرابزون سبور في إقناع توتنهام قبل نهاية اليوم، فسيتعين على مهاجم توتنهام البحث عن سوق بديلة أخرى، أو الانتظار حتى يناير، عندما تُعاد فتح نافذة الانتقالات في أوروبا.

البرازيلي خارج حسابات دي زيربي

وكان مدرب توتنهام روبرتو دي زيربي قد استبعد ريتشارليسون من قائمة «السبيرز» للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-2027.

ريتشارليسون طلب الرحيل

وعقب استبعاده من التشكيلة التي خسرت أمام نيوكاسل، السبت الماضي، قال مدرب توتنهام، دي زيربي، إن ريتشارليسون طلب الرحيل «مرات كثيرة جداً».