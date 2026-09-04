تترنح شركة المستلزمات الرياضية العالمية «أديداس» مع تداعيات زلزال تسويقي جديد يعصف بسمعتها في المنطقة العربية، بعدما وجدت نفسها مجدداً في مرمى نيران المقاطعة العارمة، لتعيد إلى الأذهان أزمتها الشهيرة حين استبعدت عارضة الأزياء العالمية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد. هذه المرة، لم تكن الأزمة مجرد خطأ عابر، بل حملة إعلانية تجارية أطلقتها الشركة في متاجرها تحت عنوان «خدمة الحذاء الواحد»، المخصصة لمبتوري الأقدام لشراء فردة حذاء واحدة بنصف السعر.

غير أن الصدمة التي فجرت غضب الشارع العربي والمنظمات الحقوقية تمثلت في اختيار الشركة للجندي الإسرائيلي «شاليف بيتون» ليكون بطلاً ووجهاً إعلانياً لهذه الحملة، وهو جندي فقد قدمه خلال العمليات العسكرية داخل قطاع غزة. هذا التوظيف التسويقي اعتبره رواد منصات التواصل الاجتماعي سقوطاً أخلاقياً مدوياً ومستفزاً، خاصة أنه يتجاهل بشكل صارخ مأساة أكثر من 10 آلاف فلسطيني بين طفل وإنسان بالغ تعرضت أطرافهم للبتر جراء الحرب.

وتحولت حسابات التواصل الاجتماعي الفلسطينية إلى ساحة انتفاضة إلكترونية، حيث تساءل آلاف المتابعين بغضب كيف يمكن لعلامة تجارية بحجم أديداس أن تحول من شارك في العمليات العسكرية إلى أيقونة رياضية ملهمة، معتبرين أن ما حدث يمثل إهانة صريحة لمشاعر الملايين ودليلاً جديداً على التخبط الأخلاقي والمهني الذي تعيشه إدارة التسويق بالشركة الألمانية.

وتأتي هذه السقطة لتضاعف النزيف الاقتصادي والنفور الجماهيري ضد الماركة العالمية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، فالشارع الذي لم ينسَ بعد انحياز الشركة ضد بيلا حديد، يرى اليوم في حملة الجندي الإسرائيلي سبباً حاسماً ومضاعفاً لتكريس المقاطعة الشاملة، متوعداً بإلحاق خسائر جسيمة بأسهم الشركة وتدفيعها ثمن هذا التجاهل الإنساني الباهظ.