أعلنت ماليزيا حالة الطوارئ في منطقة سريان بولاية ساراواك، بعد تجاوز مؤشر تلوث الهواء مستويات خطرة، في ظل موجة ضباب دخاني تأثرت بها المنطقة نتيجة حرائق في إندونيسيا المجاورة.

وسجل مؤشر ملوثات الهواء في سريان 519 نقطة، متجاوزًا مستوى 500 الذي يمثل العتبة المعتمدة لإعلان حالة الطوارئ، فيما شهدت مناطق أخرى في ساراواك ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات التلوث.



دخان الحرائق يعبر الحدود

وتواجه ساراواك موجة ضباب دخاني مرتبطة بحرائق الغابات والأراضي في الجانب الإندونيسي من جزيرة بورنيو، خصوصًا في إقليم كاليمانتان، ما أدى إلى تراجع جودة الهواء في عدد من المناطق الماليزية.



إجراءات لحماية السكان

وجاء إعلان الطوارئ بعد موافقة ملك ماليزيا السلطان إبراهيم إسكندر، بناءً على توصية رئيس الوزراء أنور إبراهيم وحاكم ساراواك، بهدف اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية السكان من آثار التلوث.

وتواصل السلطات مراقبة جودة الهواء، إلى جانب تطبيق إجراءات احترازية في المناطق المتضررة، فيما أُغلقت مدارس في مناطق سجلت مستويات مرتفعة من التلوث، ونُفذت جهود للتخفيف من آثار الضباب الدخاني.