يستهدف نادي الصقور العربية، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، التعاقد مع النجم الإنجليزي جادون سانشو في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

الصقور العربية يفتح أبوابه للنجوم

وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فقد تلقى سانشو وعدد من أبرز اللاعبين المتاحين بالمجان عروضاً للانضمام إلى نادي الصقور العربية، الذي أُنشئ عام 2023، ويتولى تدريبه لاعب وسط ليفربول السابق جونجو شيلفي، الذي استهل الموسم الجديد بشكل جيد وحقق نتائج إيجابية.

وأضافت أن نادي الصقور العربية يقدم للاعبين المتاحين بالمجان، مثل سانشو ورحيم سترلينغ وبول بوغبا وغيرهم، فرصة الانتقال إلى النادي للحفاظ على جاهزيتهم البدنية والفنية وخوض المباريات، إلى حين العثور على نادٍ جديد، أو حتى الاستمرار مع الفريق بشكل دائم في دبي.

شيلفي يوجه رسالة إلى اللاعبين

ووجّه مدرب الفريق، شيلفي، رسالة إلى اللاعبين، قائلاً في تصريحات حصرية لـ«ميرور فوتبول»: «رأينا لاعبين سابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز يقضون أشهراً من دون نادٍ ويفقدون الكثير من جاهزيتهم ومستواهم».

وأضاف: «تعالوا إلى دبي، تدربوا معنا كل يوم، واحصلوا على دقائق لعب حقيقية، وكونوا مستعدين بمجرد أن يرن الهاتف».