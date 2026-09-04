ظنّ أن سنوات اللجوء الهادئ في أوروبا ستغسل الدماء عن يديه، وأن فراره إلى ألمانيا سينسيه صرخات مئات الجنود والطلاب العسكريين الذين أُعدموا بدم بارد. لكن الحساب جاء مباغتاً وقاسياً، إذ هبط أحد أخطر المتهمين في «مجزرة سبايكر» مكبلاً في العاصمة العراقية بغداد، بعد عملية استخباراتية نوعية عابرة للحدود.

في ليلة درامية أعادت فتح أدمى جراح العراق، تمكن جهاز المخابرات العراقي من اختراق جدار الفرار الأوروبي واسترداد المتهم المرموز له بـ«م. و». المتهم الذي تنكر طويلاً في أزقة المدن الألمانية، كان أحد عناصر الموت المتورطين في تصفية طلاب القوة الجوية بدم بارد عقب اجتياح التنظيم الإرهابي لمحافظة صلاح الدين عام 2014.

وأحاطت الأجهزة الأمنية العراقية عملية الاعتقال والتسليم بكتمان شديد، وسط تفاصيل مثيرة كشفت عن كواليس الهروب والحساب:

خدعة التخفي: فرّ «سفاح العساكر» عقب المجزرة، متسللاً ضمن موجات اللجوء لينشئ حياة جديدة فوق رفات الضحايا.

المصيدة الاستخباراتية: ملاحقة سريّة وتنسيق معقد أجبر السلطات الألمانية على تتبعه وإسقاطه في القبضة الأمنية ثم ترحيله مصفداً إلى بغداد.

غرفة التحقيق المغلقة: يخضع المتهم حالياً لاستجواب مكثف لإعادة تفكيك كواليس الذبح الجماعي، وتحديد هوية باقي الفارين المتوارين عن الأنظار.

وتأتي هذه الضربة الاستخباراتية لتؤكد أن ملف الجرائم الكبرى لا يطويه الزمن، وأن يد العدالة ستلاحق جميع الفارين من أعمق الملاجئ الأوروبية ووضعهم تحت مقصلة القضاء.