كشفت «قوقل» حزمة جديدة من المزايا لنظام «أندرويد» ضمن تحديث سبتمبر، توسّع من خلالها حضور الذكاء الاصطناعي «Gemini» في الاستخدام اليومي للهواتف، عبر أدوات تشمل تذكّر أماكن الأغراض الشخصية، ومساعدة المكفوفين وضعاف البصر، والتخفيف من دوار الحركة أثناء استخدام الهاتف في السيارة.

وتتيح إحدى المزايا للمستخدم مطالبة «Gemini» بتذكّر مكان أغراض مهمة، مثل جواز السفر أو المفاتيح الاحتياطية، وحفظ موقعها في «Find Hub» مع إمكانية إضافة صورة واسترجاع المعلومات لاحقاً. ومن المقرر إتاحتها للأجهزة العاملة بنظام Android 16 والإصدارات الأحدث في الدول المدعومة.

كما قدّمت «قوقل» ميزة «Motion Assist» لهواتف Android 17، التي تستخدم فقاعات متحركة تتفاعل مع حركة المركبة للمساعدة في تقليل دوار الحركة.

ويضم التحديث «Guided vision»، التي تستخدم الكاميرا و«Gemini Live» لتقديم أوصاف صوتية للمشاهد وقراءة النصوص والتعرّف على الأشياء، إلى جانب دمج «Google Keep» داخل «Google Messages» لإنشاء الملاحظات والقوائم وتحريرها دون مغادرة المحادثة، مع خيارات لتخصيص خلفيات المحادثات وألوانها.