أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى جبهتي تعز والساحل الغربي، بمشاركة قوات من ألوية العمالقة ودرع الوطن، تعكس مستوى التماسك والتكامل بين تشكيلات القوات المسلحة اليمنية، وترفع جاهزيتها لمواجهة تصعيد مليشيا الحوثي ومحاولاتها فرض واقع جديد على الأرض.

وقال الإرياني إن ما تشهده جبهات تعز والساحل الغربي من تماسك بين القوات المرابطة، بالتزامن مع وصول التعزيزات للالتحاق بالقوات الموجودة في الميدان، يمثل أحد ملامح الجاهزية التي تشكلت خلال المرحلة الماضية، ويحمل مؤشرات لما وصفه بـ«المرحلة القادمة».

إشادة بالمقاتلين في الجبهات

ووجّه وزير الإعلام اليمني التحية إلى قوات محور تعز والمقاومة الوطنية وألوية العمالقة وقوات درع الوطن، وإلى القوات المرابطة في مختلف الجبهات، مشيداً بما وصفه بالثبات والشجاعة والانضباط في أداء واجباتها العسكرية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية راكمت خلال السنوات الماضية خبرات ميدانية، ورفعت مستوى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع مختلف التهديدات والتطورات العسكرية.

الإرياني: الحوثي يفشل في تحقيق تقدم

وأكد الإرياني أن تطورات الميدان، بحسب قوله، تظهر تماسك القوات المسلحة، في مقابل فشل مليشيا الحوثي في تحقيق إنجاز على الأرض، رغم ما تدفع به من قوات ومحاولات للتقدم في عدد من الجبهات.

وأضاف أن معرفة القوات بطبيعة الأرض، إلى جانب الخبرة والانضباط والجاهزية، عززت قدرتها على التعامل مع الهجمات والتصعيد الحوثي.

«كل هجوم يُفشل.. خطوة لاستعادة الدولة»

ودعا وزير الإعلام اليمنيين إلى الوقوف خلف القوات المسلحة، معتبراً أن «كل هجوم يُفشل، وكل موقع يُحمى، وكل محاولة تقدم للعدو تُكسر»، تمثل خطوة إضافية على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وشدد على أن القوات المسلحة تمتلك، وفق تعبيره، «الرجال والإرادة الصلبة والخبرة المتراكمة وعدالة القضية»، مؤكداً أن التطورات التي يشهدها الميدان حالياً تأتي ضمن صورة أوسع عنوانها «استعادة الدولة وحماية اليمن».

«المستقبل لدولة آمنة ومستقرة»

وأعرب الإرياني عن ثقته في قدرة القوات اليمنية على مواصلة مهماتها، مؤكداً أن الهدف يتمثل في الوصول إلى يمن آمن ومستقر يستعيد كامل أراضيه ومؤسساته، وينهي مرحلة سيطرة مليشيا الحوثي.