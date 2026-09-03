وصلت تعزيزات عسكرية جديدة من قوات ألوية العمالقة ودرع الوطن إلى جبهتي تعز والساحل الغربي، في تحرك ميداني يستهدف دعم القوات المرابطة ورفع مستوى الجاهزية، بالتزامن مع تصاعد التوتر والتحشيدات الحوثية على عدد من خطوط التماس.

وقالت مصادر يمنية إن قوات إضافية من العمالقة ودرع الوطن تحركت إلى جبهات الساحل الغربي، بعد وصول قوات إلى جبهتي تعز والساحل لدعم وإسناد الوحدات المنتشرة هناك.

استنفار في غرب تعز

وتأتي التعزيزات في وقت تشهد فيه جبهات غرب تعز، خصوصاً مقبنة والكدحة وجبل حبشي، تصعيداً ميدانياً وتحركات عسكرية متزايدة، وسط استمرار التحشيد الحوثي ووصول مقاتلين وتعزيزات إلى مناطق قريبة من خطوط التماس.

وتعمل القوات اليمنية على تعزيز مواقعها الدفاعية وإسناد الوحدات المنتشرة في الجبهات، ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع أي تطورات ميدانية أو هجمات محتملة.

تعزيز نوعي للجبهات

ويمثل وصول قوات العمالقة ودرع الوطن دعماً إضافياً للجبهات في تعز والساحل الغربي، في ظل حالة التأهب التي تشهدها المنطقة، واستمرار التحركات العسكرية على خطوط المواجهة.

وتواصل القوات اليمنية رفع جاهزيتها الميدانية وتعزيز مواقعها، تحسباً لأي تصعيد جديد، وسط مراقبة مستمرة لتحركات مليشيا الحوثي في مناطق التماس.