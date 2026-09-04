صدر توجيه بإيقاف حسابات أعضاء شرف ورئيس نادٍ عاصمي، بعد رصد تجاوزات في الطرح الرياضي عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي خالفت الضوابط الإعلامية.



كما شمل التوجيه إيقاف إعلاميَّين رياضيَّين ومحلل رياضي مؤقتاً عن الظهور الإعلامي، على خلفية تجاوزات تتعلق بإثارة التعصب الرياضي في البرامج الرياضية، إضافة إلى استدعاء إعلاميين آخرين للتحقيق لمعرفة أهداف طرحهم المخالف لتوجه الرياضة السعودية.



وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المبذولة لضبط الخطاب الإعلامي الرياضي والحد من المحتوى المؤجج للتعصب بين جماهير الأندية.