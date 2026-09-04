أعلن نادي الاتحاد عن إتمام إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الكولومبي ريتشارد ريوس (25 عاماً)، قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.



وجرت مراسم توقيع العقد مساء اليوم في مقر النادي، بحضور الرئيس التنفيذي دومينجوس أوليفيرا، الذي رحب بانضمام اللاعب إلى صفوف العميد، متمنياً له التوفيق مع زملائه وتقديم الإضافة المنتظرة لإسعاد جماهير الاتحاد.



ويُعد ريوس أحد أبرز لاعبي الوسط في الدوري البرتغالي، ومن المنتظر أن يعزز خيارات المدرب في وسط الميدان خلال منافسات الموسم الحالي.