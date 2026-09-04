حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية أفضل تصنيف في تاريخه، بعدما ارتفع خلال شهر سبتمبر الجاري إلى المركز السابع عشر عالميًا والخامس آسيويًا، وفق التصنيف العالمي الصادر عن منظمة كرة القدم الشاطئية (Beach Soccer).



ويأتي هذا التقدم امتدادًا للمسيرة التصاعدية لأخضر الشاطئية منذ عودته للمشاركة الدولية عام 2019، بعد توقف استمر قرابة خمسة أعوام، حيث بدأ رحلة العودة من المركز 114 عالميًا، قبل أن يتقدم إلى المركز 98 في عام 2020، ثم المركز 95 في عام 2021.



وشهد عام 2022 قفزات كبيرة للمنتخب في سلم التصنيف العالمي، بعدما وصل إلى المركز 50 عالميًا، ثم تقدم إلى المركز 35، قبل أن ينهي العام في المركز 31 عالميًا.



وواصل أخضر الشاطئية تقدمه خلال عام 2023، بصعوده إلى المركز 29 عالميًا، ثم المركز 25، وصولًا إلى المركز 23 عالميًا، والذي كان حينها أفضل تصنيف في تاريخ المنتخب.



ويعكس وصول أخضر الشاطئية حاليًا إلى المركز السابع عشر عالميًا والخامس آسيويًا التطور المتواصل للمنتخب، بعدما نجح في التقدم 97 مركزًا منذ عودته للمشاركة الدولية عام 2019.