تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، تستضيف محافظة جدة خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2026م، أعمال النسخة الثانية من «منتدى الصناعة السعودي 2026»، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية ممثلًا باللجنة الوطنية الصناعية، بالتعاون مع غرفة جدة، في جدة سوبر دوم.

ويقام المنتدى بشراكة إستراتيجية مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، إلى جانب نخبة من القيادات والمسؤولين والخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها.

ويتضمن المنتدى على مدى ثلاثة أيام جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناقش أبرز التطورات والفرص في القطاع الصناعي، ومستقبل الصناعات الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتطوير قاعدة صناعية متكاملة في القطاعات الإستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة السيارات والصناعات الغذائية والدوائية.

ويناقش المنتدى تعزيز التكامل بين القطاع الصناعي والجامعات ومراكز البحث والتطوير، وربط المخرجات الأكاديمية والبحثية باحتياجات القطاع، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الصناعة، إلى جانب تعزيز المحتوى المحلي ورفع مساهمة المنشآت الوطنية واستعراض الفرص الاستثمارية النوعية.

ويشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات حكومية وخاصة ومؤسسات تعليمية وبحثية؛ بهدف تعزيز الشراكات والتكامل بين أطراف المنظومة الصناعية، وتحفيز الاستثمارات، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية.

ويأتي تنظيم المنتدى في ظل ما يشهده القطاع الصناعي في المملكة من نمو وتحولات متسارعة، ودوره المتنامي في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز المحتوى المحلي واستقطاب الاستثمارات، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.