نفذت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة الرقابة المسائية، أعمالاً ميدانية لتنظيم مواقع الأكشاك وعربات الأطعمة الواقعة على الحزام الدائري بمدينة أبها، والتي شملت إزالة ونقل 92 كشكاً وعربة أطعمة إلى مواقع مهيأة وفق الاشتراطات البلدية بما يسهم في تعزيز التنظيم والارتقاء بجودة الموقع. وأوضحت الأمانة أن أعمال النقل والمعالجة تأتي بهدف الحد من المظاهر العشوائية والتشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى تنظيم الأنشطة في المواقع العامة، بما يحقق بيئة أكثر ملاءمة للسكان والزوار، ويعزز جودة الخدمات المقدمة.

وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الأمانة المستمرة في تنظيم المواقع والأنشطة البلدية، ومعالجة المظاهر المشوهة للمشهد الحضري، ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات والأنظمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمواقع الحيوية بمدينة أبها.