أحبط جمرك مطار الملك فهد الدولي محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة (الإمفيتامين) المخدرة بلغت 18,549 حبة، بعد العثور عليها مخبأة داخل طرد بريدي وارد إلى المملكة، وذلك خلال إجراءات الفحص الأمني التي استخدمت فيها التقنيات الحديثة والوسائل الحية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي أنَّ الطرد خضع للفحص الدقيق فور وصوله، ليتم اكتشاف الكمية المخدرة داخله، مشيرًا إلى أنه جرى التنسيق مباشرة مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، حيث تم ضبط أربعة أشخاص داخل المملكة.

وأكد الحربي أن الهيئة مستمرة في إحكام الرقابة على منافذ المملكة كافة، وتقف بالمرصاد لمحاولات التهريب؛ تنفيذًا لاستراتيجيتها الرامية إلى حماية المجتمع وتعزيز أمنه، وذلك عبر العمل المشترك مع وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعا المتحدث الرسمي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب عبر الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة من خلال الرقم الأمني (1910) أو البريد الإلكتروني أو الرقم الدولي (009661910)، مؤكّدًا أن البلاغات تُستقبل بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية عند ثبوت صحة المعلومات.