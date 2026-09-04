ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا خالف نظام البيئة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بعد قيامه برعي 25 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها، حيث جرى إيقافه وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه وفق لوائح نظام البيئة التي تهدف إلى حماية الغطاء النباتي ومنع تدهوره.

وأوضحت القوات أن عقوبة رعي الإبل في المناطق المحظورة تبلغ 500 ريال لكل متن، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد من السلوكيات التي تُلحق ضررًا مباشرًا بالغطاء النباتي وتؤثر في توازن النظم البيئية داخل المحميات الملكية.

وفي محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ضبطت القوات مواطنًا آخر مخالفًا لنظام البيئة لعدم التزامه بتعليمات المحافظة على الغطاء النباتي، بعد إشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها داخل المحمية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وبيّنت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير المواقع المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، مؤكدة أهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية ومنع مسببات الحرائق.

وحثّت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.