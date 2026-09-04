أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة جوية تؤثر اليوم في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، تتمثل في أتربة مثارة ونشاط للرياح السطحية تصل سرعتها إلى ما بين (40 – 49) كم/ساعة، متسببةً في تدنٍ واضح بمدى الرؤية الأفقية ليصل إلى (3 – 5) كيلومترات، خصوصًا في الطرق المفتوحة والمناطق التي تتأثر سريعًا بتحرك الرياح.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تأتي ضمن نشاط الرياح الموسمية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واتساع الفوارق الحرارية بين الكتل الهوائية، ما يسهم في إثارة الأتربة والغبار وامتداد تأثيرها على الحركة المرورية وسلامة مرتادي الطرق.

وأشار إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً، داعيًا إلى توخي الحيطة، ومتابعة تحديثات الحالة الجوية عبر منصات المركز الرسمية؛ نظرًا لاحتمال تزايد سرعة الرياح خلال ساعات النهار.

وتشهد محافظة الجموم، خلال هذه الأيام، تقلبات مناخية موسمية تتكرر سنويًا، تتضمن نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا في درجات الحرارة، الأمر الذي يستدعي رفع مستوى الجاهزية لدى الجهات المختصة للتعامل مع أي تطورات محتملة، خصوصًا في المواقع ذات الحركة المرورية الكثيفة.