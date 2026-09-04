تنطلق اليوم (الجمعة) منافسات الجولة الثانية لبطولة السعودية لكسر الزمن، والتي ستقام على حلبة كورنيش جدة عند الساعة الرابعة عصراً، بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.



وكانت الجولة الافتتاحية قد شهدت منافسات قوية، وتُوج خلالها مأمون عمرو القباني بالمركز الأول في الترتيب العام، بعد تسجيله أسرع زمن بلغ دقيقة واحدة و12 ثانية و279 جزءاً من الألف من الثانية، محققاً رقماً قياسياً جديداً في البطولة، فيما حل فيصل سفيان القباني ثانياً، وجاء محمد أبو داود ثالثاً.



وانطلق برنامج الجولة ظهر أمس (الخميس) بإجراءات التدقيق الإداري والفحص الفني للسيارات المشاركة، للتأكد من استيفاء المتطلبات الفنية ومعايير السلامة المعتمدة، بالتزامن مع جولة التعرف على المسار، كما أقيمت التجارب الحرة التي شكلت فرصة للسائقين لاختبار أداء سياراتهم على المسار وتقييم جاهزيتهم. وبلغ عدد المسجلين في الجولة الثانية 88 متسابقاً ومتسابقة، ضمن 11 فئة، إلى جانب كأس السيدات.



وينطلق السباق الأول عند الساعة الرابعة عصراً، يليه السباق الثاني عند الساعة السابعة والربع مساءً، حيث يسعى كل متسابق إلى تسجيل أسرع زمن ممكن، فيما يُحدد ترتيب الفائزين في كل فئة وفق أفضل زمن مسجل خلال جلستي السباق. وتُختتم الجولة الثانية بإعلان الترتيب النهائي عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، يليه حفل التتويج وتكريم الفائزين في مختلف الفئات، في جولة تكتسب أهمية خاصة مع دخول البطولة النصف الثاني من موسمها واشتداد المنافسة على صدارة الترتيب قبل الجولة الثالثة والأخيرة.



ويتكون موسم بطولة السعودية لكسر الزمن 2026 من ثلاث جولات، تقام جميعها على حلبة كورنيش جدة، على أن يُختتم الموسم بالجولة الثالثة والأخيرة يومي 15 و16 أكتوبر القادم.



وتواصل بطولة السعودية لكسر الزمن توفير بيئة تنافسية منظمة تتيح للسائقين تطوير مهاراتهم واكتساب المزيد من الخبرات، إلى جانب دعم المواهب الوطنية وتوسيع قاعدة الممارسين وتعزيز حضور رياضة المحركات في المملكة.